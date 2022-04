LIBRO POSSIBILE WINTER, IL 12 APRILE L’INFETTIVOLOGO MATTEO BASSETTI A VIESTE

L’infettivologo Matteo Bassetti, al Libro Possibile Winter, presenta Il mondo è dei microbi (Piemme): una guida chiara e accessibile, per orientarci tra gli scenari complessi di pandemia e post-pandemia, in una realtà in cui virus e batteri sono i nemici invisibili con cui fare i conti e imparare a convivere. “Sono loro i veri padroni del mondo”.

Appuntamento con l’autore martedì 12 aprile, alle 17.30, nel Cineteatro Adriatico di Vieste. Intervengono: Graziamaria Starace, assessora alla cultura; Rosella Santoro, direttrice artistica del Libro Possibile.

L’evento è aperto al pubblico e si terrà nel rispetto delle vigenti normative anti-Covid.