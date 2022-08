“Linea Blu” e Rai1 tornano sul Gargano, puntata su Vieste e Peschici

La Rai torna a Vieste e Peschici con una nuova e bella puntata di “Linea Blu”, la fortunata trasmissione che si occupa del mare nelle sue molteplici sfaccettature, che andrà in onda sabato, 27 agosto, alle ore 14:00, dopo il Tg1.

Donatella Bianchi, storica conduttrice del programma di RaiUno, con la sua collaudata troupe, è stata nei giorni scorsi nelle due importanti cittadine turistiche del Gargano, per catturare le migliori immagini della straordinaria costa, da proporre al grande pubblico televisivo. Numerose, infatti, le location prescelte dalla produzione per “raccontare” al meglio questo nostro straordinario territorio e la sua valenza in campo turistico nazionale ed internazionale, ma che ha ancora tanto bisogno di farsi conoscere.

E’ dal 2018 che “Linea Blu” mancava da Vieste, dopo esserci stata in diverse altre occasioni. Ora ci torna per promuovere ancora il suo mare cristallino assieme alle attività economiche e artigianali presenti nel territorio, che accoglie ogni anno centinaia di migliaia di turisti.