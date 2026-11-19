Libro in brossura: come realizzarlo e cosa sapere prima di stampare

Ripercorriamo tutte le fasi, dalla scelta dei materiali alla preparazione dei file, con qualche consiglio pratico per evitare gli errori più comuni.

Hai finito di scrivere il tuo romanzo, la tua raccolta di racconti o il manuale a cui lavori da mesi. Oppure devi pubblicare il catalogo aziendale, gli atti di un convegno, la storia della tua associazione. A un certo punto arriva la domanda inevitabile: in che formato stamparlo? Per la grande maggioranza dei progetti editoriali la risposta è una sola: il libro brossura. Ma cosa significa esattamente, e come si arriva da un file sul computer a un volume pronto da sfogliare?

In questa guida ripercorriamo tutte le fasi, dalla scelta dei materiali alla preparazione dei file, con qualche consiglio pratico per evitare gli errori più comuni.

Il libro in brossura in breve

Un libro in brossura è un volume in cui le pagine interne sono unite e fissate al dorso di una copertina morbida o semirigida tramite colla. È la legatura che troviamo nella maggior parte dei libri in commercio, dai tascabili ai saggi, ed è apprezzata perché coniuga un costo contenuto con un aspetto ordinato e professionale.

Il blocco delle pagine può essere semplicemente incollato (brossura fresata o PUR) oppure cucito a filo prima dell’incollatura (brossura cucita), soluzione che garantisce una durata maggiore.

Fase 1: definire formato e numero di pagine

Il primo passo è decidere le dimensioni del libro. I formati più utilizzati in Italia sono:

• 12x19 cm o 13x20 cm, tipici della narrativa;

• 14x21 cm o 15x21 cm, molto usati per saggistica e manualistica;

• 17x24 cm, adatto a testi tecnici, didattici o con molte immagini;

• 21x29,7 cm (A4), scelto spesso per cataloghi e pubblicazioni illustrate.

Il formato influisce sul numero di pagine: lo stesso testo occupa più pagine in un formato piccolo e meno in uno grande. Il numero di pagine, a sua volta, determina lo spessore del dorso e il costo finale.

Fase 2: scegliere la carta

La carta è uno degli elementi che più incidono sulla percezione di qualità.

Per l’interno. Le carte usomano, bianche o avoriate, sono ideali per la lettura prolungata perché non riflettono la luce. Per libri con molte fotografie si preferisce una carta patinata opaca o lucida, che restituisce colori più brillanti.

Per la copertina. Si usano cartoncini più spessi, da 250 a 350 grammi, spesso plastificati per proteggerli da graffi e usura. La plastificazione opaca dà un effetto elegante e vellutato, quella lucida rende i colori più vivaci.

Fase 3: impaginare correttamente

L’impaginazione è il momento in cui il testo diventa libro. Alcuni accorgimenti tecnici:

• impostare il documento nel formato finale, con almeno 3 mm di abbondanza su ogni lato;

• lasciare un margine interno più ampio di quello esterno, perché la brossura non si apre completamente piatta;

• usare un carattere leggibile, con corpo tra 10 e 12 punti per la narrativa;

• curare interlinea, sillabazione e assenza di righe orfane o vedove;

• esportare in PDF ad alta risoluzione, con font incorporati e immagini a 300 dpi.

Fase 4: progettare la copertina

La copertina di un libro in brossura è un unico foglio che comprende quarta di copertina, dorso e prima di copertina (ed eventualmente le alette). Per progettarla occorre conoscere lo spessore esatto del dorso, che la tipografia può calcolare in base al numero di pagine e alla carta scelta.

Sulla prima di copertina vanno titolo, autore e immagine principale. Sul dorso titolo, autore ed eventuale logo dell’editore. Sulla quarta si inseriscono la sinossi, una breve biografia, il codice ISBN con barcode e il prezzo, se previsto.

Fase 5: scegliere il tipo di legatura

Qui entra in gioco la vera differenza tra le varie opzioni.

Fresata. Economica, rapida, adatta a libri destinati a una lettura occasionale o a tirature elevate.

PUR. Più resistente e flessibile, consigliata per manuali e libri consultati spesso.

Cucita. La scelta di qualità per eccellenza. Le pagine restano salde anche dopo anni e il libro si apre meglio.

Chi cerca un prodotto di fascia alta può valutare un libro brossura con cucitura e copertina cartonata, che offre la robustezza di un volume rigido mantenendo i vantaggi produttivi della brossura.

Fase 6: bozza e controllo finale

Prima di avviare la tiratura completa è sempre consigliabile richiedere una copia di prova. Tenere in mano il libro permette di verificare dettagli che a schermo sfuggono: la resa dei colori della copertina, la leggibilità del testo, il corretto allineamento del dorso, eventuali refusi.

Gli errori più comuni

• Dimenticare le abbondanze, con il rischio di bordi bianchi dopo il taglio.

• Calcolare male il dorso, con titolo spostato o decentrato.

• Usare immagini a bassa risoluzione prese dal web.

• Lasciare margini interni troppo stretti.

• Non rileggere le bozze con attenzione.

Conclusioni

Realizzare un libro in brossura non è complicato, ma richiede metodo. Definire formato, carta e legatura in base all’uso previsto, curare l’impaginazione e verificare una copia di prova sono i passaggi che separano un lavoro amatoriale da un volume professionale. Con le giuste scelte, il tuo libro sarà pronto per essere letto, regalato e conservato a lungo.