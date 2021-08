Libri in terrazza: il buio sotto la divisa di Sara Lucaroni

Terzo ed ultimo appuntamento con la mini rassegna culturale “LIBRI IN TERRAZZA – Cultura, Legalità, Senso Civico” dell’Associazione AgiAMO Manfredonia.

L’incontro si svolgerà questa sera, lunedì 30 agosto con inizio alle 19.30, sempre nella suggestiva cornice affacciata sul porto offerta dalla Terrazza dell’Infopoint Turistico di Piazzetta Mercato a Manfredonia.

Protagonista della serata il volume Il buio sotto la divisa – Morti misteriose fra i servitori dello Stato della giornalista Sara Lucaroni, edito da Round Robin Editrice per la collana Fuori Rotta. Conduttore d’eccezione della serata l’On. Antonio Tasso, con interventi di Anna Maria Vitulano e Giulia Fresca.

Quanta forza e quanta fragilità si nascondono nell’animo dei servitori dello Stato che indossano una divisa? Perché spesso il fenomeno è ridotto a solo dato numerico, di cui anche e soprattutto lo Stato, le Istituzioni parlano con prudenza e quasi mai in maniera approfondita? Un fenomeno indagato sufficientemente o vicende che finiscono per diluirsi e disperdersi nella trama quotidiana di una narrazione che fa attenzione ad altri particolari? Il libro di Sara Lucaroni, a metà strada fra inchiesta e racconto vero e proprio, accende i riflettori sul fenomeno partendo proprio da questi interrogativi di base.



Nel volume, che fa seguito alla omonima inchiesta condotta da Sara Lucaroni nel 2019 per l’Espresso, sono raccontate sei storie di altrettanti servitori dello Stato, che l’autrice narra con mano attenta e discreta, seguendo il filo del ricordo personale di parenti e amici degli uomini in divisa, per ricostruire vite personali e professionali intrecciate a doppio filo con fatti di cronaca italiana. Spunti di riflessione profonda sul vissuto di alcuni servitori dello Stato che oggi non sono più con noi. Per ricordarli, per non dimenticare, per non ignorare.

“La divisa non rende eroi, eroi sono le donne e gli uomini che la indossano. E la loro forza o fragilità è responsabilità di tutti”.