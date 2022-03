‘Libera contro le mafie’, partecipa anche Manfredonia

Anche Manfredonia ha partecipato attivamente alla 27^ Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie che, come ogni anno, Libera Contro le Mafie e Don Luigi Ciotti promuovono il 21 marzo con Avviso Pubblico. Enti locali e Regioni contro mafie e corruzione e in collaborazione con la Rai.

In contemporanea con la Piazza principale di Napoli e di migliaia di altri luoghi in Italia e nel mondo, l’Amministrazione comunale ha voluto con fermezza ribadire il NO alla MAFIA in tutte le sue forme ed ambiti, piantando simbolicamente quattro alberi di ulivo (emblema della pace) in Piazza B. Powell (padre dello scoutismo) alla presenza delle classi 2^ e 3^ dell’Istituto “Giordani”, nell’ottica della sensibilizzazione alla responsabilità della cittadinanza attiva e dell’antimafia sociale.

Gianni Rotice – Sindaco di Manfredonia (presenti per l’Amministrazione comunale il Vicensindaco Giuseppe Basta e la consigliera Lucia Trigiani) ha ritenuto opportuno ricordare assieme alle vittime di mafia della Puglia (il cui elenco è stato scandito dalle voci dei piccoli studenti) anche un simbolo della legalità, Angelo Vassallo, il sindaco pescatore, il cui monumento sul Molo di Ponente era stato sfregiato lo scorso gennaio.

Il tema scelto da “Libera” nel 2022 é “Terramia: coltura-cultura”, seminare, attraverso la conoscenza e l’educazione, i buoni semi della legalità e della lotta alla criminalità nel segno dell’identità del territorio, delle sue potenzialità e tradizioni. Per questo motivo l’Amministrazione comunale di Manfredonia (d’intesa con “Cittadini che amano Manfredonia”) ha scelto la simbolica piantumazione di alberi d’ulivo in memoria del sindaco Vassallo nel giorno che segna anche l’inizio della primavera, momento di cambiamento e rinascita in un territorio che ha già pagato sulla propria pelle i danni causati dalla diffusione e radicamento della criminalità e della derivante cultura, partendo dall’educazione e sensibilizzazione dei più giovani al coraggio di scegliere il rispetto delle regole e del senso civico.

Questa sera alle ore 18, presso la Cattedrale “San Lorenzo Maiorano”, il sindaco Rotice e l’Amministrazione comunale, in rappresentanza di tutta la comunità sipontina, parteciperanno alla Santa Messa celebrata dal Vescovo Padre Franco Moscone in memoria di tutte le vittime di mafia.