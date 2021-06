L’hotel Lamm di Castelrotto propone una nuova food & travel experience, in fuga dalla città.

Alzi la mano chi in questo momento avrebbe voglia di fuggire dalla città anche solo per un giorno e regalarsi 24 ore di relax in un bell’hotel di montagna, respirando a pieni polmoni l’aria pura e concedendosi un’esperienza gourmet indimenticabile!



A rendere questo desiderio realtà ci ha pensato l’Hotel Lamm di Castelrotto, 4 stelle superior nel cuore delle Dolomiti, con la proposta “Un tavolo per due”: fino al 20 giugno, nei giorni di giovedì, venerdì e sabato, check-in dalle ore 17.00, cena di 4 portate nell’intimità del nuovo spazio gourmet Lampl Stube (3 tavoli per un massimo di 10 posti a sedere, premiato con 2 cappelli nella Gault Millau 2021 e tre forchette su quattro nella guida dei ristoranti Falstaff), pernottamento in una delle eleganti camere di design del secondo piano, ricca colazione e check-out per le ore 11.00.

Inaugurata a dicembre 2019, la Lampl Stube è il tempio di Marc Oberhofer: qui lo chef altoatesino delizia i raffinati palati degli ospiti in un ambiente privato ed esclusivo con la sua ricercata cucina che reinterpreta le ricette della tradizione usando esclusivamente ingredienti locali, di stagione e di alta qualità, con cicli di trasporto brevi nel rispetto della sostenibilità: frutta e verdura bio, erbe alpine, latte e prodotti caseari, uova e carne, provengono tutti dai masi contadini di queste valli (anche il pesce è dell’Alto Adige), e nei piatti proposti in menù fanno davvero la differenza. Un modo di cucinare sano e consapevole, dove l’attenzione alla salute è tra le cose più importanti: “Sto sempre attento che ogni piatto contenga le giuste quantità di proteine, carboidrati, vitamine e fibre, perché ogni pietanza deve essere equilibrata da un punto di vista nutritivo, oltre che bella e buona. Ed è quindi fondamentale avere materie prime ottime. Nei miei piatti cerco di mettere sempre un tocco di colore, in particolare il verde e il rosso, qualche spezia (ne ho tantissime varietà… solo di pepi ne ho oltre quindici tipi), e amo mescolare consistenze diverse, dal morbido al croccante”.

Fine fusion cuisine, quindi: dal km 0 ai sapori internazionali, sempre con equilibrio e delicatezza di gusto. Qualche esempio? Granchio gigante, dashi e pomodorini; filetto di manzo con patata e barbabietola rossa; Rubia Gallega Dry Aged e guancia di manzo brasata e tartare. Piatti “di ricerca” da abbinare a etichette selezionate con cura dal maître sommelier Robert Beuger. Il servizio in sala è affidato al giovane Gianluca Rovai.









Hotel Lamm

Funivia Siusi – Alpe di SiusiPiazza Kraus 3I-39040 Castelrotto (BZ)Tel. +39 0471 706 343

info@lamm-hotel.it

www.lamm-hotel.it