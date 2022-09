L’Ex Idroscalo “Ivo Monti” di Cagnano Varano e le opere di streetart di “Caktus e Maria Artwork” 

Chi percorre la strada che da Cagnano porta al lago di Varano, si stupisce vedendo sulla riva un villaggio disabitato: è l’ex Stazione Idrovolanti “Ivo Monti”. Centro di addestramento per piloti, centro per il recupero e la riparazione di idroplani e di mezzi leggeri di attacco, l’idroscalo di san Nicola è ricordato come base militare strategica di notevole importanza per il controllo della costa dalmata.

Numerosissimi i voli effettuati, diurni e notturni, per esplorare le isole curzolane e per i soccorsi in Adriatico.

Dopo le guerre mondiali l’Ex Idroscalo Ivo Monti di Cagnano Varano è completamente abbandonato alle incurie del tempo, negli ultimi anni la struttura è stata teatro delle opere di streetart di “Caktus e Maria Artwork“, il video di Davide Decato:

I bellissimi scatti all’Ex Idroscalo “Ivo Monti” di Davide Decato

Le foto dell’Ex Idroscalo “Ivo Monti” del FAI