L’ex Foggia Mario Salgado intervistato da La Goleada: “La gara che porto nel cuore contro il Manfredonia”

Intervista esclusiva per i lettori di lagoleada.it, quella ad un ex rossonero rimasto nel cuore della gente; stiamo parando di Mario Antonio Salgado Jimenez, attaccante del Foggia di Casillo bis, quando il club sfiorò la promozione in Serie B nel 2007.

Nel corso dell’intervista il giocatore cileno ha ricordato la gara contro il Manfredonia al Miramare:

“Manfredonia-Foggia. Pieno di Foggiani, fu una bolgia a Manfredonia“ indicandola come la sua partita del cuore.

La gara, nello specifico, terminò 1-1: al gol del bomber cileno al 33′, rispose Giovannini al minuto 81.