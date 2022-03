Lettera dell’umanità della banalità

PRENDI una casa donala a un ragazzo in carrozzina – dopo tanto massacro di suppliche e preghiera .Ora tutta questa umanità della banalità – tutti vogliono offrirsi, tutti dalla parte dell’atto del buono , ma è proprio così?

Nessuno è cattivo,anche il pappagallo, vuole fare sentire la sua voce del rip -ti -te . Finiamola con queste scene da parrocchia – chi è dalla parte del giusto e o del paragone sbagliato che sia ? Il mondo ci sta mettendo sotto i piedi e noi tutti a guardare le lunghe attese,che ci fanno vivere in apnea – la dico con una frase del grande Luigi Tenco, facciamo gli acchiappanuvole e sogniamo di arrivare … punto e a capo – parte un’altra storia, domani per infondere nelle nostre vite ansie continue…la nostra Nazione – l’ Italia che spaventosa, cammina curva di spalle alla popolazione … con l’ umanità della banalità. Come siamo bravi – senza darci nemmeno le mani ,guardiamo avanti nell’inutilità.

Mentre i potenti continuano a lavorarci i fianchi – mentre noi viviamo come passeri che scappano ,come in questa foto di tutti i giorni, che rappresenta la strana vita di oggi che guarda con gli occhi stanchi e respiri fatti di affanni.



Di Claudio Castriotta ❤️