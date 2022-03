Lettera delle famiglie della graduatoria delle case popolari

Salve, siamo noi alcune delle famiglie della fatidica graduatoria delle case popolari!

Si quel famoso progetto che ogni amministrazione non proclama mai però lo acclama solo durante i comizi! Tutti nessuno escluso!

Nessuno a parer nostro riuscirà mai a fare fronte agli abusivi e a i finti locatori ERP con doppie case anche , perché?

Questo non si è capito ma noi almeno noi un quadro c’è lo siamo fatti la legalità dov’è,il dovere dov’è,la carità,la cordialità e quel sorriso acclamato durante i comizi dov’è?

Nulla c’è solo un muro e chiamiamolo anche di omertà !!!

Si perché tutto il paese è omertoso anche di fronte a questa situazione e noi?

Noi ad aspettare che qualcosa cambi o perlomeno inizi a cambiare ,si pensa agli ucraini per l’amor di Dio saremmo i primi ad ospitarli anche nelle nostre piccole e vecchie case, si pensa ai marinai che le case ce l’hanno ,un lavoro c’è l’hanno e a noi, a noi chi ci pensa…

Credo che siamo caduti in un limbo e il sogno della legalità di fronte alle così acclamate case popolari non c’è e mai ci sarà.

Non è più tempo di essere ascoltati ormai siamo polvere che diamo allergia,ma una cosa non possono togliere a noi la voglia di ridere con poco ed aiutare anche e avere tanta forza ancora nonostante tutto ,non prendete male il nostro sarcasmo ma grazie a tutto il comune allo staff del comune grazie per il verde, grazie per le modelle,i tatuatori,i libri,la storia,ecc. ecc. ,grazie ,ma noi siamo persone e ricordatevi non numeri.

Distinti saluti alcune famiglie(le più insistenti)del gruppo case popolari.