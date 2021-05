Lettera: “Considerazioni su amministrative comunali”

Amministrative comunali 2021

La notizia tanto attesa è arrivata, nella nostra città si voterà in

autunno tra il 15 ottobre e il 15 dicembre, dopo 2 anni di

amministrazione controllata da parte della commissione straordinaria.

La

città da qualche mese a questa parte è in pieno fermento, ci sono i

vecchi partiti in fase di restyling accompagnati da liste civiche che

si

replicano e mutano ad una velocità molto superiore a quella del

covid-19. Come cittadino avulso da questa campagna elettorale, ma

amante

della propria città, vorrei dare il mio umile contributo, affinchè ai

blocchi di partenza ci siano persone che rispettino i valori da me

condivisi ed espressi con veemenza nell’ultimo messaggio di Natale

dall’arcivescovo Franco Moscone ” La politica deve essere sana, forma

alta di carità, lontana da conflitti o interessi di parte, liberi da

clientelismi perché solo così si potrà costruire e guidare

l’architettura della vita civile della nostra città”. Le prime note

stampa e le prime voci di corridoio sembrano prendere tutt’ altra

direzione. Si sta confermando il motto gattopardiano di Tommaso da

Lampedusa “Cambiare tutto per non cambiare niente”. In questo panorama

politico sembra che ci sia solo un cambiamento di ruolo tra il sovrano,

i vassali, i valvassori e valvassini con ripetute accuse e cambi di

casacca senza che nessuno, anche di mezzo centimetro sia capace di fare

un passo indietro. La situazione buia in cui si trova la nostra città

sembra un castigo divino, non frutto dell’opera dell’uomo. Facile

additare solo il sovrano di turno, ma la colpa va divisa anche anche

con

i vassalli, valvassori e valvassini che a turno dal sovrano hanno

ottenuto, oppure hanno chiesto e non ottenuto, a discapito di chi lo

meritava o gli spettava, sentendosi oggi casti e puri, autodefinendosi

il nuovo che avanza. Questo non farà altro che aumentare

l’astensionismo. Il mio invito, ancora una volta è rivolto a quelle

persone della classe civile, che hanno a cuore le sorti della nostra

città, di scendere in campo per far risorgere la nostra città. Se oggi

si costruisse una nuova lista civica, sarebbe perfetto, perché le

persone menzionate sopra sono già tutte impegnate.

AD MAIORA