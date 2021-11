Lettera aperta dell’Arcivescovo Moscone al Ministro della transizione ecologica Cingolani

Pregiatissimo Sig. Ministro Cingolani,



chi le scrive è il Vescovo di Manfredonia – Vieste – San Giovanni Rotondo, una Diocesi del Sud Italia

che si ritrova ad avere sul proprio territorio uno sguardo di attenzione ed interesse non solo per le

stupende bellezze naturali, paesaggistiche, culturali e spirituali che i secoli le hanno donato, ma anche per

la ferita, ormai incancrenita, di un sito SIN.



Fin dai primi giorni del mio ingresso in Diocesi tre anni fa ho accolto costantemente lacrime e

preoccupazioni per le ferite e le morti che erronee scelte di industrializzazione hanno procurato al territorio

e al suo popolo. A distanza di 45 anni dal tragico avvenimento dello scoppio della torre di arsenico del 26

Settembre 1976, si registra ancora oggi, oltre al dolore e alla paura, tanta rabbia e scarsa fiducia nelle

Istituzioni civili e politiche.



Tanta rabbia perché dopo quasi mezzo secolo la situazione di inquinamento resta quasi identica al

momento della tragedia: i dati pubblicati circa la bonifica sono eloquenti. La poca fiducia nelle Istituzioni è

dovuta ad una quasi assenza di vero interesse verso la situazione, sono sporadici gli interventi da parte di

politici ed Enti del territorio e per di più slegati tra loro rendendo difficile il perseguire il bene comune.

Mi sono chiesto cosa può fare un Vescovo dinanzi a quanto accaduto 45 anni fa, ma che continua a

condizionare il presente ed a tradire lo sviluppo futuro: solo pregare? Non può bastare la preghiera: il

territorio ed il suo popolo necessita di speranza e, come sosteneva un vescovo pugliese già negli anni ’80,

“la Speranza va organizzata” (don Tonino Bello).



Come cittadino e come guida spirituale della Chiesa che è in Gargano non posso non richiamare e

invitare a porre in atto quanto la Carta Costituzionale riporta agli articoli 9 e 41:

“La Repubblica tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.



Tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future

generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali”.

(Articolo 9)

“L’iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l’utilità

sociale o in modo da recare danno alla salute, all’ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla

dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività

economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e

ambientali”. (Articolo 41)



Come Vescovo non posso non sentire forte in me il monito del Profeta Isaia:

“Per amore del mio popolo non tacerò, non mi concederò riposo” (Is 62,1).



Come comportarmi quale Pastore e Guida di una Chiesa che si sente profondamente parte attiva nella

società civile e desiderosa di portare il proprio contributo di responsabilità e cura del territorio? Ascoltare,

organizzare dibattiti, approfondire questioni, sollecitare le coscienze, invitare a cercare soluzioni percorribili

e sostenibili, ecc. Ho ancora ben presente la recente 49ma Settimana Sociale dei Cattolici Italiani svolta a

Taranto sul tema “Il Pianeta che speriamo” in cui diversi rappresentanti del Governo Italiano vi hanno preso

parte in presenza o sono intervenuti con videomessaggi. Come Chiesa abbiamo avuto modo di confrontarci

con tanti di Voi, condividere preoccupazioni circa il presente e soprattutto visioni future di speranza da

organizzare e far germogliare. Durante i lavori sono state citate le Diocesi del Sud e i drammi dei siti SIN in

essere presenti.



Come Vescovo di una Diocesi con all’interno un sito SIN sento ora il dovere di farmi portatore di una

richiesta cogliendo l’occasione di una annunciata Conferenza di Servizi decisoria in programma per il giorno

30/11/2021. La convocazione della Conferenza è stata presentata al Vostro Ufficio Bonifiche da ENIREWIND

ed è stata concessa invitando i referenti Istituzionali dei Comuni di Manfredonia, Mattinata e Monte

Sant’Angelo.



Nell’immediato richiedo, certo di trovare la Sua comprensione responsabile del suo Ministero, di

rinviare tale Conferenza di Servizi decisoria di almeno 30 giorni, così da permettere al futuro Sindaco di

Manfredonia, che sarà eletto in seguito al ballottaggio di Domenica 21 Novembre 2021, di poter nominare

la Giunta e prendervi parte dopo essersi preparato; a tal fine chiedo anche di riaprire i termini di accesso ai

documenti e presentazione delle osservazioni.



La Città di Manfredonia è una città estremamente provata dalla vicenda ricordata, ed ha vissuto nel

periodo 2019-2021 lo scioglimento del Consiglio Comunale per infiltrazioni mafiose; la cittadinanza ha

atteso con speranza il momento elettorale e la certezza di tornare ad avere i propri rappresentanti

costituzionalmente eletti, non può essere privata di una sua partecipazione ad un avvenimento così

importante e che ne può segnare il futuro.



Inoltre colgo l’occasione per chiederLe un Suo personale interessamento alla vicenda SIN

Manfredonia area Ex-Enichem, che negli ultimi mesi sente nuove ansie e preoccupazioni per richieste di

installazioni di impianti di trattamento rifiuti, di cui troppo poco ed in maniera ambigua si conosce il

contenuto ed il livello progettuale circa lo studio di massima. Da quanto è stato pubblicato l’area in

questione ha una falda ancora inquinata al 100% e la bonifica di superficie sull’intero SIN realizzata solo al

18%. Con queste mie osservazioni non voglio costituire elemento di freno alla crescita industriale del

territorio, anzi stimolare ad una ricerca responsabile e sostenibile alla stessa, per questo invito il Ministero

ad una attenta valutazione in quanto primo responsabile dell’area SIN.



Con la voce di Pastore e guida mi rivolgo alla sua sensibilità politica, certo di servire la democrazia e la

partecipazione attiva della società civile ricordando il valore della vita e della salute che produce autentico

lavoro e dà dignità all’economia.



Grato a Lei ed al Governo tutto, da cittadino Italiano e da Cristiano, per il servizio istituzionale che

rappresentate e onorate,