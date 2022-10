Lettera aperta al… responsabile della toponomastica cittadina

a cura di Pasquale Ognissanti (Archivio Storico Sipontino)

Abbiamo già scritto che nella toponomastica cittadina sipontina si potrebbero (il condizionale è d’obbligo) individuare alcuni atti in odore di ignoranza ed ipocrisia.

Altri esempi? Perdura ancora la dicitura nel rione di Siponto del viale “Manfredonia”: non pare che sia cosa strana ed anacronistica?

Ed ancora; sempre in quel rione, vi è un viale denominato “Papa Orsini”; si allude forse a papa Benedetto XIII (al secolo: Pietro Francesco; in religione: Vincenzo Maria, Orsini) (1724-1730)?

Ma si deve pur sapere che la famiglia Orsini ha avuto, come Papa, nel periodo 1191-1198, Celestino III (Giacinto Bobone Orsini) e nel 1277-1280, Niccolò III (Giovanni Gaetano Orsini); si potrebbe pur pensare che il viale sia intitolato ad uno di costoro, o no?!.

Quanto potrebbe (sempre quel benedetto condizionale…) costare eliminare il toponimo “Manfredonia” (già deliberato in una commissione della toponomastica cittadina, cfr. i relativi atti), ed anche sostituire a quel “Papa Orsini”, “Papa Benedetto XIII”?

Per chi non lo sapesse (invero, pochi?), quest’ultimo pontefice, in gioventù, è stato arcivescovo sipontino.

A chi di dovere… l’ “ardua sentenza”!

Nella foto Benedetto XIII, che oltre ad essere Arcivescovo di Manfredonia, fu di Cesena e Benevento. A Roma, Benedetto XIII inaugurò la scalinata di Piazza di Spagna, per congiungere la chiesa della Trinità dei Monti con il piano stradale.