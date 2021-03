L’estro ed il talento del manfredoniano Pietro Le Noci ad arricchire i look degli artisti del Festival di Sanremo

Quella appena trascorsa è stata certamente l’edizione del Festival di Sanremo che verrà ricordata alla storia come quella del “Covid“. Ma verrà rammentata anche per il look estremo di alcuni artisti che si sono esibiti sul palco.

In questo spumeggiante contesto ricco di emozioni si incastona a meraviglia l’estro ed il talento del manfredoniano Pietro Le Noci, facente parte del team Simone Belli Makeup.

Le Noci dichiara: “E’ stata una settimana ricca di soddisfazioni personali, per tutte queste avventure non posso che ringraziare il mio mentore Michele di Bisceglie il quale, anche quest’anno, mi ha voluto accanto a se .Ho cercato di esprimere tutto il mio estro con l’umiltà che mi contraddistingue, nella consapevolezza di aver raggiunto soltanto l’ennesimo punto di partenza e non assolutamente un traguardo“