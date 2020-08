L’estate di Manila

E’ l’estate della foggiana Manila Nazzaro. La splendida ex Miss Italia, dopo essere stata la protagonista indiscussa con il compagno Lorenzo Amoruso del programma record di ascolti “Temptation Island” su Canale 5, da mercoledì 5 agosto sarà la co-condutrice di “E la chiamano estate” su Rai 2.

La trasmissione racconterà in quattro puntate come gli italiani si sono preparati a trascorrere le proprie vacanze ai tempi dell’emergenza sanitaria, restando in Italia. Verranno evidenziate le opportunità, gli intrattenimenti ma anche le necessarie limitazioni del periodo attuale. Federico Quaranta, in particolare, approfondirà le tradizioni e le culture locali, mentre le sue compagne di viaggio (Manila Nazzaro e Laura Forgia) si soffermeranno sugli aspetti del benessere e del divertimento.

Intanto, a proposito dell’esperienza di “Temptation Island” (conclusasi lo scorso giovedì con il lieto fine), nelle scorse ore Manila Nazzaro ne ha scritto sui suoi canali social: “#GRAZIE Ed ora è arrivato il momento di dirvi grazie per l’affetto e l’amore con cui ci avete sostenuto. Grazie all’incredibile famiglia di #TemptationIsland per aver creduto nel nostro #Amore e grazie alla Vita che ha regalato a me e Lorenzo una seconda possibilità”.

I due, dopo il programma, hanno deciso di andare a convivere a Roma ed annunciato l’intenzione di voler mettere al mondo un figlio.