L’estate 2021 a Mattinata è èXstraordinaria

La Farfalla bianca del Gargano spicca il volo con una ricca edizione del “Mattinata Festival” caratterizzato da più di due mesi densi di eventi che ne aumenteranno l’attrattività e l’offerta turistica. Il cartellone di appuntamenti è stato presentato domenica sera c\o l’Info Point di Palazzo Mantuano alla presenza di Michele Bisceglia (Sindaco), Paolo Valente (assessore all’Industria Turistica) e del direttore artistico Pasquale Arena (Mad Mall) ed è organizzato dal Comune di Mattinata in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese, l’Info Point Turistico e tante associazioni locali.

Sei le sezioni tematiche: èXtra Tour (territorio e sensazioni da vivere all’aperto), èXtra Sport (Sport e Outdoor), èXtra Book (Cultura del leggere), èXtra People (Associazioni e persone per la promozione sociale e di comunità), èXtra Gallery (Esposizioni e mostre di artisti locali), èXtra Kids (Bambini protagonisti & Grest); ed ancora Teatri di Luce e di Pace (9 e 10 luglio), Chip – Micro Festival (12 luglio), Culturalia (28/29/30 luglio), Festa dell’Autonomia comunale – FF Jazz Band (4 agosto), Mattinatese dell’anno (30 agosto), Mattinata e le sue orchidee (dal 22 luglio al 31 agosto).

“Mattinata, con le sue peculiarità, è (molto) di più del classico binomio sole e mare. Ecco in sintesi la scelta del claim Extra che caratterizzerà non solo l’estate 2021, ma anche l’azione della nostra Amministrazione da proseguire dei prossimi anni – ha dichiarato il Sindaco di Mattinata, Michele Bisceglia -. Puntiamo molto su questo cartellone di eventi che segna l’auspicato ritorno alla ‘normalità’ economica e sociale per i cittadini e turisti, rappresentando anche il trampolino di (s)lancio per una nuova fase di crescita e sviluppo della Mattinata del futuro. Ringrazio di cuore il Teatro Pubblico Pugliese, Mad Mall, l’Info Point turistico e tutte le persone e le associazioni che si sono messe in gioco e a disposizione per la realizzazione di Extra”.

Per l’Assessore all’Industria Turistica, Paolo Valente – “In questo cartellone c’è il giusto mix di qualità e quantità, un’offerta articolata e trasversale che punta molto sulla valorizzazione dei talenti e delle risorse umane mattinatesi che vanno ad integrarsi con artisti nazionali. Il format di Extra, con tutte le sue declinazioni tematiche, rappresenta esattamente la nostra idea di extrastagionalizzazione turistica che proseguirà anche in autunno ed inverno con mirate azioni di valorizzazione e promozione del territorio e dei suoi prodotti identitari. Anche Extra è frutto del prezioso lavoro di ascolto, confronto e sinergia con gli operatori locali svolto nei mesi scorsi sin dal nostro insediamento”.

“Cittadini, turisti, giovani, famiglie, adulti, anziani, bambini: Extra ha come filo conduttore l’appeal e la completezza dell’offerta culturale e ludica in una stagione particolarmente strategica ed importante per Mattinata ed il Gargano. Tra gli appuntamenti artistici clou – ha illustrato il direttore artistico, Pasquale Arena – avremo ‘Bombino solo show’ con Adriano Viterbini il 26 luglio, ‘Davide Shorty & Straniero Band’ il 3 agosto, ‘AllJazeera + Frankie Hi-Nrg Mc’ il 19 agosto, ‘Greg & The Frigidaires’ il 26 agosto, ‘Tarantella Fest’ il 6 agosto con concerto di ‘Officina di Zoe’ il 7 agosto (direzione artistica a cura del CATP), ‘Pinuccio’ con il suo nuovo libro ‘Annessi e Connessi’ (organizzato dall’Info Point) ed il Premio giornalistico nazionale ‘Maria Grazia Cutuli’ il 4 settembre. Farà parlare molto di sé anche l’originale iniziativa ‘Bibliofrigo’ per tenere ‘fresca la mente’ durante questa caldissima estate, due frigoriferi dispensatori di libri installati in due punti strategici di Mattinata sui quali saranno raffigurati i volti di due personaggi simbolo della Puglia nel mondo: Lino Banfi e Domenico Modugno”.

EXTRA è organizzato con la fattiva e preziosa collaborazione di: Alèen, ASD Volley Mattinata, AVIS Mattinata, CATP, Centro Culturale Luigi Einaudi, Circolo Oasis, Compagnia Teatrale l’Airone, Concerto Bandistico di Mattinata, Dauniamattinatese, Ethnica, Gargano Climbing e Bodyshape, Gargano Sailing, I Falchi, Magna Capitana, Mattinata Soccorso, Paleotech, Parrocchia di Mattinata, Teatro Stalla, Toni Augello, Famiglia Basso, Fidelia Clemente, Michele de Filippo, Alicia Gonzales Garcia, Maria Lanzetta, Concetta Lapomarda, Grazia Notarangelo, Matteo Quitadamo, Angela Rossini.