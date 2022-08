LESINA, LA CITTÀ SI PREPARA A CELEBRARE SAN ROCCO: ECCO IL PROGRAMMA:

La città di Lesina anche quest’anno si prepara a celebrare il Santo Patrono, con spettacoli pirotecnici, musica live e svariate attrazioni che regaleranno momenti di svago e di intrattenimento. A fare da cornice sarà il lago dalle splendide atmosfere suggestive e dal fascino irresistibile che, come ogni anno, vedrà la nutrita partecipazione dell’intera provincia.

📣 Ecco il programma “San Rocco 2022”.

Oltre agli appuntamenti religiosi, ci saranno momenti per tutti, martedi 16 partiremo con gli “EQUIPE 84” e tutti i loro grandi successi, per proiettarci mercoledi 17 verso il divertimento puro con l’esibizione dei divertentissimi “ARTETECA” prima e “NOSTALGIA 90” poi, una vera e propria esplosione di energia. Nel mezzo non mancheranno eventi bellissimi, dalla STREET MUSIC, alla STREET ART, la CORS DI SANNR, e un HAPPY HOUR per i più giovani da non perdere, senza dimenticare 4 spettacoli pirotecnici di una scenografia ed eleganza disarmante, il nostro lago diventera’ un sogno da vivere ad occhi aperti. Insomma, ce n’è per tutti.