L’esempio di Tutolo sui trattamenti economici per i consiglieri regionali

Le Rinunce si fanno per iscritto non a chiacchiere. Queste due Pec certificano la mia volontà di rinunciare a dei compensi importanti da consigliere Regionale.

Così come ho già fatto da Sindaco. Senza che nessuno me lo ha chiesto.

La prima ha un valore di 72.000 euro, che ho deciso di destinare per un reparto di oncologia, la seconda ha un valore di 35.000 euro che ho deciso di destinare per delle borse di studio per famiglie che vivono un disagio economico. Sono 107.000 euro(centosettemila euro) ed ho deciso di rinunciarvi non perché sono ricco o mi fanno schifo I soldi….No, semplicemente perché a mio avviso ci sono momenti in cui bisogna dare segnali positivi.

Mi fanno sorridere quelli che parlano senza aver mai rinunciato nemmeno allo stecco di legno(vuoto) del gelato.

Ora scusatemi, torno a lavorare per cercare di risolvere gli enormi problemi di questa terra che ho avuto l’onore di rappresentare.

Potete giurarci che lo farò con il massimo impegno perché per me è una questione d’onore.

Siamo l’ultima provincia d’Italia pur vivendo in una splendida terra e voglio battermi per questo con tutto me stesso…. Buona giornata a tutti..

Antonio Tutolo