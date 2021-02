L’esame che verifica l’immunità generata dal vaccino, presso la Casa di Cura San Michele

Da sabato 20/02/2021 è disponibile presso il Laboratorio analisi della Casa di Cura San Michele il nuovo test quantitativo per il dosaggio degli anticorpi diretti verso la proteina Spike del coronavirus utili per la verifica della risposta immunitaria indotta dal vaccino.

Il test si aggiunge agli altri due già eseguiti da tempo.

In sintesi, quindi, i test eseguibili sono:

Sierologico ANTI-SARS-COv-2. E’ un test immunologico per la rilevazione qualitativa delle i immunoglobuline IgG e IgM nel siero utili per segnalare se una persona è già stata infettata e se ha già sviluppato l’immunità al virus- Tampone antigenico. E’ utile per rilevare la presenza del virus e determinare quindi lo stato di un’eventuale infezione in atto. Sierologico ANTI-SARS-COv-2 S. Utile alla rilevazione quantitativa degli anticorpi verso la proteina Spike del coronavirus che determinano l’eventuale stato di immunità determinato dal vaccino.

Il sierologico per verificare lo stato di immunità determinato dal vaccino, si eseguirà ogni giorno dal lunedì al sabato dalle 08.00 alle 09.00, presso la Casa di Cura San Michele in via Orto Sdanga 90 a Manfredonia. Non è necessaria la prenotazione.