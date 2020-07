Lello Castriotta ufficializza la sua candidatura al fianco di Fitto

Sono stanco di sentir dire che le cose non possono cambiare, che non si ha più fiducia nei nostri rappresentanti politici, che l’economia locale è ferma, che i politici sono tutti ladri, che abbiamo toccato il fondo….io ascolto sempre tutti, però credo che ormai questo malcontento duri da troppo tempo, perciò c’è bisogno di passare all’azione provando a cambiare le cose perché non bisogna mai abbandonare la speranza di consegnare ai nostri figli e ai nostri nipoti un mondo leggermente migliore….sono anni che io denuncio tutto ciò pubblicamente con i miei spettacoli, che mi impegno personalmente con il mio lavoro da ispettore a far rispettare le regole….inoltre da anni mi sto occupando di politica dietro le quinte, ma ora è tempo di mettermi in gioco in prima linea, perciò volevo annunciarti la mia candidatura alle prossime elezioni regionali con Fratelli d’Italia. Non prometto certo di cambiare il mondo, ma ti prometto che proverò con tutte le mie forze a dare un contributo onesto di crescita al nostro territorio.

Con affetto, Lello Raffaele Castriotta