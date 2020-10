Legalità e creatività a servizio della comunità. Un’impresa per A.m.i.c.a. con “Strada Facendo”

Legalità e creatività a servizio della comunità. Nei giorni scorsi (venerdì 2 e sabato 3 ottobre) “Un’impresa per A.m.i.c.a.” – in collaborazione con la ProLoco di Manfredonia – con il seminario tematico “Strada Facendo”, ha dato spazio alle energie ed al talento dei 30 ragazzi che da due anni frequentano con profitto le attività gratuite del progetto vincitore del bando della Regione Puglia “Cantieri innovativi di antimafia sociale, educazione alla cittadinanza attiva e miglioramento del tessuto urbano” che vede in campo l’ATS “Daunia è Puglia” (composta dal soggetto capofila Arci Travel Stornara, Comune di Manfredonia, Enac Puglia, Associazione Angeli)

Ad affiancare i ragazzi in questa full immersion artistica è stato “Michele Red”, noto writer – sipontino doc – nel panorama nazionale della street art. Venerdì c/o il “Coworking SmartLab”, si è svolto un laboratorio di apprendimento delle tecniche stencil, dove i partecipanti si sono cimentati direttamente nella realizzazione di opere che hanno messo a frutto le loro capacità ed idee. I lavori, poi, sono stati esposti il giorno successivo nel Chiostro della Biblioteca comunale di Manfredonia in apertura straordinaria.

Nella due giorni del seminario “Strada Facendo”, i ragazzi hanno avuto modo, oltre che di apprendere le tecniche artistiche dello stancil, di conoscere la biografia e le opere di quattro personaggi che nel corso della storia hanno avuto una forte connessione con Manfredonia: Re Manfredi di Svevia (figlio dell’Imperatore Federico II e fondatore della città), Pino Rucher (chitarrista sipontino di fama mondiale negli anni 50′-70′; oltre a centinaia di collaborazioni con i grandi artisti dell’epoca, Rucher è ricordato per essere stato il chitarrista di Ennio Morricone nei celebri film western all’italiana come “Per un pugno di dollari”), Wolfgang Lettl (uno dei più grandi pittori surrealisti del ‘900 che s’innamorò di Manfredonia e del Gargano, mettendo su casa per diversi decenni a Sciale degli Zingari) e Lucio Dalla (l’indimenticato cantautore che trascorse le estati dell’infanzia e dell’adolescenza in città, restandone profondamente legato anche quando giunse la notorietà artistica).

Inoltre, sono state approfondite le tematiche legate alla tutela dell’ambiente e dello sviluppo sostenibile attraverso l’esempio dell’attivista Greta Thumberg e del movimento mondiale “Fridays for Future”.

