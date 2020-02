Legale commerciante Manfredonia diffamata su Whatsapp: “Auspichiamo che l’autore di tale messaggio non trovi emulatori”

Il legale della commerciante diffamata su Whatsapp da un messaggio audio anonimo, l’avvocato Dario Alessio Sibillo, ha prontamente risposto alle accuse rivolte dalla sua assistita con una nota in cui si dichiara rattristato di aver appreso che il testo di tale audio whatsapp sarebbe stato postato da taluni giovanissimi utenti sulla propria bacheca di facebook.

Ebbene, per fugare ogni dubbio sulla posizione della mia assistita, essa, dopo essere stata in Cina, è rientrata in Italia solo dopo aver trascorso un adeguato periodo di quarantena in Grecia, rispettando tutti i dettami imposti dall’Italia in materia di profilassi. Sommessamente il mio auspicio è che la scelleratezza dell’autore di tale messaggio audio non trovi emulatori, nella speranza che il terrorismo mediatico di questi giorni presti il fianco a una reale fonte di informazione. Nell’invito a un uso responsabile dei mezzi di comunicazione, preavviso che non saranno tollerati ulteriori attacchi mediatici nei confronti della mia assistita e che saranno valutate ed intraprese le opportune azioni giudiziarie a tutela dei suoi diritti ed interessi.