Le vicine Molise e Basilicata in rosso, la Puglia resta gialla

Secondo la bozza del monitoraggio settimanale Iss-ministero della Salute, le Regioni classificate a rischio alto per l’elevato numero di contagi diventano 5: due sono già in rosso (Abruzzo, Umbria); tre passeranno da lunedì in “arancione” (Lombardia, Marche e Piemonte).

Aumenta inoltre il numero degli enti che hanno un tasso di occupazione dei posti in terapia intensiva sopra la soglia critica.

Dati che “impongono misure restrittive“.

Passano in rosso Molise e Basilicata.

fonte: Tgcom