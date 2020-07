Le verità di Olivieri a TuttoCalcioPuglia: “Addio per motivi tecnici”

Il Manfredonia mi ha cercato a più riprese e colgo l’occasione per ringraziare la società di tale interesse: prima di raggiungere un accordo, ci siamo incontrati tre volte per definire, in particolare, le questioni di natura tecnica. L’equilibrio di vedute, tuttavia, è venuto meno e perciò abbiamo deciso di interrompere una collaborazione che, in verità, non è mai iniziata perché il mio era un accordo sub-iudice, legato al loro ripescaggio in Eccellenza. In ogni caso, non si è trattato di un addio turbolento, anzi, ci siamo salutati con il massimo del rispetto”.

Lo ha detto il tecnico Massimiliano Olivieri a TuttoCalcioPuglia in una lunga intervista.