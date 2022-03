Le uscite cinema e tv da non perdere in primavera

Netflix:

Dal 18 marzo 2022, Alessandro Cattelan sarà protagonista del docu-show ‘Una semplice domanda’, in cui cercherà di scoprire come essere felici attraverso interviste ed esperienze uniche con personaggi famosi come Paolo Sorrentino, Gianluca Vialli e Roberto Baggio.

Dal 25 marzo 2022 sarà disponibile la seconda stagione di ‘Bridgerton’, la serie targata Shondaland, ambientata nel mondo sontuoso e competitivo dell’alta società della Regency London.

Disney +

Dal 30 marzo 2022, su Disney+ si potrà invece scoprire di più sulle origini di ‘Moon Knight’, il nuovo eroe della Marvel interpretato da Oscar Isaac.

Dal 25 maggio 2022 i fan della saga di Star Wars potranno seguire le avventure di ‘Obi-Wan Kenobi’.

Amazon Prime

Dal 3 giugno usciranno i primi tre episodi della terza stagione di The Boys. I nuovi episodi saranno disponibili ogni venerdì fino a un epico finale di stagione previsto per l’8 luglio 2022.

Cinema

Al cinema, da segnalare, il thriller ‘Gold’, in uscita oggi, ‘Spencer’, una “ricostruzione immaginaria” della decisione di Lady Diana, interpretata da Kristen Stewart e ‘Morbius’, in uscita il 31 marzo, per gli amanti dei supereroi: un anti-eroe creato dalla penna di Roy Thomas inizialmente come antagonista di Spider-Man.