Le ultime ore della regina Elisabetta. Ecco chi c’era per l’ultimo saluto

Cosa è successo a meno di ventiquattro ore dalla morte della regina Elisabetta II? Pochi sono riusciti a vederla viva. Infatti, solamente Carlo, primogenito e ora nuovo re, e la principessa Anna, sono arrivati in tempo per salutare la regina. Le condizioni di salute si sono aggravate in maniera molto rapida tanto da non permettere a tutti gli altri familiari di arrivare in tempo per l’ultimo saluto. Carlo e Anna erano già in Scozia quando la notizia è arrivata.

Secondo il Daily Mail, Carlo e Anna sono arrivati in elicottero da Windsor. Poi si è unita Camilla. Gli altri figli della regina, invece, Andrea e Edoardo erano a Londra e non sono riusciti ad arrivare in tempo. Il gruppo familiare, secondo fonti giornalistiche, sarebbe arrivato a Buckingham Palace alle ore 16.00. La notizia della morte è arrivata in prima serata, dunque probabilmente non sono riusciti a vederla viva e la notizia della morte è stata diramata solamente dopo l’arrivo di tutti i familiari al capezzale reale.

Il principe Harry è stato l’ultimo ad arrivare. Era da solo, Meghan infatti non si è recata a Palazzo ma è rimasta a Londra per rispettare il momento intimo della famiglia.

L’ultimo saluto privato sarà accompagnato da quello pubblico. Se i funerali avverranno fra una decina di giorni (molto probabilmente domenica 18 o lunedì 19 settembre), la bara della regina per quattro giorni sarà esposta al pubblico per l’ultimo saluto. Considerando che è morta in Scozia, ci sarà prima un omaggio a Edimburgo, poi il feretro verrà trasportato a Londra. I funerali, invece, si terranno nell’Abbazia di Westminster. Quel giorno sarà rispettato un cordoglio nazionale e in tutto il Regno Unito per due minuti ci sarà il silenzio a ricordare la Regina Elisabetta.

Il suo ultimo viaggio sulla terra poi sarà al castello di Windsor dove sarà sepolta nella King George VI Memorial Chapel accanto al suo principe Filippo. L’ultimo viaggio di una donna iconica che è stata simbolo di eternità e di potere.