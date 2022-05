Le top 30 destinazioni in Puglia per l’estate 2022: la classifica completa

Anche per l’estate 2022 la Puglia non smette di essere una delle regioni italiane più attrattive per i vacanzieri di ogni parte del mondo: ma quali sono le località più gettonate per la prossima alta stagione estiva in terra pugliese? Holidu, uno dei maggiori motori di ricerca per case e appartamenti vacanza d’Europa, ha realizzato l’indice dei prezzi delle vacanze in Puglia per la prossima estate indicando le località più ricercate oltre ai prezzi medi e alla disponibilità per ciascuna destinazione.





Posizione LocalitàdellaPuglia Prezzimedi 1 Gallipoli 244€ 2 Otranto 230€ 3 Ostuni 212€ 4 Torre dell’Orso 211€ 5 Porto Cesareo 234€ 6-29 … 30 Trani 124€



Fonte e classifica completa di tutte le posizioni con i prezzi medi e la disponibilità degli alloggi per ciascuna destinazione in percentuale sono visualizzabili alla pagina:https://www.holidu.it/casa-vacanze/italia/puglia#price-index

Gallipoli è la località più ricercata.

La località più ricercata risulta essere Gallipoli: la località simbolo della movida estiva salentina precede Otranto ed Ostuni che completano il podio, con Torre dell’Orso e Porto Cesareo a completamento della top 5. Al sesto posto Pescoluse, che precede Vieste, Monopoli ed il capoluogo Bari al nono posto, mentre Lecce chiude la top 10.

Prezzi medi: San Pietro in Bevagna, Maruggio e Gallipoli le più care

La località più costosa in fatto di case ed appartamenti vacanze risulta essere San Pietro in Bevagna con i suoi 261 € in media a notte precedendo di poco Maruggio con 250 € a notte e la “capolista” Gallipoli con 244 €. Leuca, Porto Cesareo e Otranto sopra il muro dei 230 €, fino ad arrivare a Polignano a Mare con i suoi 220 € a notte in media. Tra le 30 località più amate, le più economiche risultano essere, come è comprensibile che sia, mete non strettamente legate al turismo Balneare, ossia Bari e Taranto con 134 €, Trani con 124 €, chiude Brindisi con “soli” 120 € in mediai a notte.

Qual è la percentuale delle case vacanze ancora prenotabili in Puglia rispetto al numero totale di alloggi esistenti in ciascuna località?

Con lo scopo di dare un’idea ai potenziali turisti su quali sono le località dove gli alloggi tendono ad esaurirsi più velocemente in modo da muoversi per tempo nell’effettuare le prenotazioni, notiamo che ad avere al momento la più alta disponibilità di alloggi prenotabili sul totale degli alloggi esistenti ci sono San Foca, Otranto e Torre Vado con oltre il 60% degli alloggi ancora disponibili. Non ancora esauriti ma con una disponibilità di circa sotto il 50% troviamo Martina Franca e Torre dell’Orso. Sotto il 40% invece si piazzano Vieste e Rodi Garganico, sotto il 30% Pulsano e Maruggio con il solo 25% di alloggi ancora prenotabili.

Com’è la disponibilità di alloggi prenotabili in Puglia rispetto alle altre regioni italiane?

In merito alla disponibilità di alloggi ancora prenotabili in alta stagione, la Puglia ha una disponibilità che si aggira attorno al 50%, non differenziandosi molto da Calabria e Sicilia, più del Veneto con il 40% ed ancor di più rispetto a regioni come Sardegna e Marchecon il 33%, il dato più basso dopo solamente la Toscana con il 31%.

Come sono i prezzi in Puglia rispetto alle altre regioni italiane?

La Puglia con i suoi 200€ medi a notte hai il secondo prezzo medio più alto dopo il solo Trentino-Alto Adige con 230 €. La Sardegna ha il terzo prezzo medio più alto ossia 197 €, mentre seguono tutte le altre regioni a partire da Campania e Toscana con 180 € fino ad arrivare ai 139 € dell’Abruzzo, 132 € del Piemonte ed i “soli” 129 € del Molise.

Come variano i prezzi tra alta e bassa stagione nelle varie regioni?

La regione con maggiore variazione di prezzi in alta stagione rispetto alla bassa stagione è il Friuli-Venezia Giulia con il 67% in più (da 93 € a 155 €), seguita dalla Puglia con il 65% e dalla Sardegna con il 60%. Seguono via via tutte le altre fino ad arrivare al Lazio, l’unica regione in cui il prezzo medio degli alloggi è sostanzialmente non influenzato dalla stagionalità.

Metodologia:

Nella graduatoria sono state indicate le 30 destinazioni della Puglia più cercate su Holidu in tutti i mercati in cui il portale è presente (dunque non solo gli utenti italiani) relativi a soggiorni tra il 1 Giugno 2022 e il 30 Settembre 2022. Per ciascuna di queste 30 destinazioni sono poi state indicate il numero degli alloggi ancora disponibili alla prenotazione, quanto rappresentano questi alloggi in termini percentuali rispetto alla totalità delle case vacanze esistenti in ciascuna destinazione, nonché i prezzi medi delle case vacanze. Per la definizione di alta e bassa stagione sono stati presi a riferimento rispettivamente i periodi dall’8 Agosto 2022 al 12 Agosto e dal 19 Settembre 2022 al 26 Settembre 2022. I dati sono stati estratti tra il 22 ed il 28 aprile 2022.