Le telecamere di ‘Fuori dal coro’ a Manfredonia

Le telecamere Mediaset di Fuori dal coro (in onda ogni martedì su Rete 4) questa mattina al Molo di Ponente per raccontare la protesta contro il caro gasolio che la marineria sta portando avanti da una settimana e che lo scorso mercoledì è sbarcata in Piazza a Roma.

Sono e resterò accanto ai nostri pescatori in ogni sede ritenuta utile affinché il loro diritto al lavoro e la tutela dei loro interessi imprenditoriali vengano rispettati. Oltre alle 250 imbarcazioni e alle mille famiglie direttamente interessate, é a serio rischio tutto l’indotto, il cui anello finale è la ristorazione di qualità per la quale Manfredonia è rinomata. Tuteliamo il prodotto fresco made in Italy evitando la speculazione dell’invasione di merce estera.

La nostra idea di economia del mare è differente, fa rima solo con pesca e turismo e non con progetti anacronistici come quello di #Energas che, ora, si vorrebbe approvare con la strumentalizzazione del conflitto in Ucraina e le necessità energetiche. Il governo ascolti il Comune e la comunità di Manfredonia che già in passato hanno pagato caramente il costo di scellerate scelte imposte dall’alto. Per il nostro futuro abbiamo scelto ben altro e siamo pronti a tutto per far sentire in maniera forte e chiara la nostra voce.

Gianni Rotice – Sindaco di Manfredonia