Come le note Venus e Serena Williams, anche Manfredonia ha le sue talentuose e “terribili” sorelle del tennis: Greta e Blanca Tedeschi, che si stanno distinguendo nel panorama giovanile a livello nazionale. A ilsipontino.net Blanca racconta come è iniziata la loro passione per questo sporto e la loro brillante carriera agonistica, con qualche simpatico aneddoto su questo derby in famiglia ed il sogno di arrivare a vincere Wimbledon.