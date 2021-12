Le serie tv da non perdere nel 2022

La quarta stagione di Ozark

Cominciamo la nostra lista dedicata alle migliori serie TV in uscita nel 2022 con la quarta e ultima stagione di Ozark, in streaming su Netflix dal 21 gennaio 2022 con la prima parte. La nuova stagione di Ozark vede la famiglia Byrde, composta dai coniugi Marty e Wendy e dai figli adolescenti Charlotte e Jonah, fare i conti con una posta in gioco che non è mai stata così alta.

La seconda stagione di Big Sky

Ci spostiamo ora su Disney+ per segnalarti l’uscita il 5 gennaio 2022 della seconda stagione della serie thriller Big Sky. Questa seconda stagione segue le vicende di Cassie Dewell e Jenny Hoyt che, dopo essersi riunite per indagare su un incidente d’auto, scoprono che questo nasconde qualcosa di più. Nel frattempo si trovano anche a dover fare i conti con un personaggio proveniente dal passato di Jenny, uno sconosciuto crudele e in cerca di risposte e una gang di adolescenti.

Il Signore degli Anelli, La Serie

Tra le serie da non perdere nel 2022 non possiamo certo non citare una delle più attese dagli spettatori di tutto il mondo: Il Signore degli Anelli, La Serie. Attesa con la sua prima stagione su Prime Video il 2 settembre 2022, la serie si ambienta nella Terra di Mezzo e racconta gli avvenimenti antecedenti a la Compagnia dell’Anello. La serie porta per la prima volta sugli schermi le eroiche leggende della mitica Seconda Era e segue le vicende di un gruppo di personaggi mentre si preparano ad affrontare il ritorno del male.

La terza stagione di The Umbrella Academy

Tra i grandi ritorni di Netflix nel 2022 troviamo anche la terza stagione di The Umbrella Academy, la cui data di uscita non è ancora stata annunciata. La serie originale Netflix tratta dal fumetto della Dark Horse Comics scritto da Gerard Way, torna a raccontare le vicende dei fratelli Hargreeves dopo aver bloccato un’altra apocalisse nella seconda stagione.

La quarta stagione di Stranger Things

Restiamo su Netflix per parlarvi di un’altra serie la cui uscita è prevista nell’estate 2022: Stranger Things 4. La quarta stagione, la cui sinossi non è ancora stata rivelata, è ambientata nel 1986 e continua a seguire le vicende dei giovani protagonisti alle prese con nuove, spaventose avventure.

Reacher

Torniamo su Prime Video per consigliarvi Reacher la nuova serie TV, basata sull’omonima serie letteraria scritta da Lee Child, disponibile sulla piattaforma dal 4 febbraio 2022. Con Alan Ritchson nei panni di Jack Reacher, la serie segue le vicende di quest’ultimo, un investigatore veterano della polizia militare appena tornato alla vita civile, che si trova a dover dimostrare la sua innocenza dopo essere stato accusato di omicidio.

La quarta stagione de La fantastica signora Maisel

Tra i titoli in arrivo nel 2022 troviamo anche l’attesissima quarta stagione de La fantastica signora Maisel, la pluripremiata serie Amazon Original. Disponibile dal 18 febbraio 2022 con due nuovi episodi ogni venerdì per quattro settimane, la quarta stagione della serie è ambientata nel 1960 e vede Midge alle prese con un nuovo ingaggio che le permette di avere maggiore libertà sulla sua creatività, ma che le porta anche dei problemi con le persone care.

Vikings: Valhalla

Il 2022 vedrà il debutto anche dello spin-off di Vikings! Dal 25 febbraio, infatti, si potrà tornare indietro di mille anni per assistere alle eroiche avventure di alcuni dei più famosi vichinghi mai esistiti: il leggendario esploratore Leif Eriksson (Sam Corlett), la sua impavida e tenace sorella Freydis Eriksdotter (Frida Gustavsson) e l’ambizioso principe del Nord Harald Sigurdsson (Leo Suter). Quando le tensioni tra i capi vichinghi e la casa reale inglese raggiungono un sanguinario punto di rottura e i vichinghi stessi sono divisi tra credenze cristiane e pagane, questi tre leggendari personaggi intraprendono un epico viaggio attraverso mari e campi di battaglia da Kattegat all’Inghilterra e oltre, combattendo per la sopravvivenza e per la gloria. La storia di questo spin-off si svolge oltre cent’anni dopo la fine della serie originale, in una nuova avventura che mescola dramma e autenticità storica a un’azione cruda e avvincente.

Bridgerton 2

E poi c’è Bridgerton che torna con il suo secondo e attesissimo capitolo. Dopo aver lasciato Daphne e Simon con un lieto fine e un nuovo nato in famiglia, la storia riprenderà focalizzandosi su suo fratello maggiore: Anthony. Nei nuovi episodi di Bridgerton 2, il primogenito della famiglia si ritroverà alle prese con la ricerca della sua futura moglie tra gran gala, tradimenti, segreti e tutto il fascino della Londra dell’età della Reggenza.

The Witcher: Blood Origin

Un’altra attesissima serie di questo 2022 è lo spin-off prequel di The Witcher ambientata in un mondo di elfi 1.200 anni prima degli eventi della serie originale. Blood Origin racconta la storia ormai dimenticata della creazione del primo prototipo di witcher e delle vicende che hanno portato alla cruciale “Congiunzione delle sfere”, quando gli universi di mostri, uomini ed elfi si sono fusi. The Witcher: Blood Origin uscirà nel 2022, solo su Netflix ma per scoprire la data esatta del suo debutto dobbiamo aspettare ancora un po’.