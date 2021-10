Le scuole foggiane premiate per il progetto Leonardo For Children

Studenti foggiani protagonisti a Parco Città per la premiazione di Leonardo For Children l’evento rivolto ai minori di tutta Europa. Premiate anche le scuole Italiane e Foggiane: In particolare le scuole San Ciro, Alessandro Volta e Dante Alighieri del progetto Foggia for Children.