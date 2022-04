Le scarpe perfette da indossare con lo smoking? Le sneakers, naturalmente

Da tempo ormai le regole dello stile sono state stravolte e riviste nella loro interezza, in particolare per quanto riguarda la moda maschile. Abbinare un capo fantasia ad uno monocolore, ormai è considerato quasi inappropriato, mentre invece risulta oltremodo accattivante, e anche molto trendy, mixare più fantasie a contrasto.

L’obiettivo è rompere gli schemi, in qualunque modo. Negli ultimi tempi, il mix and match è diventato un must, e anche il i signori uomini si stanno adeguando a questo trend, indossando, ad esempio, completi giacca/pantalone dal taglio sartoriale, abbinati a una camicia a righe e ad una cravatta dalla fantasia paisley.

Questo tipo di abbinamento risulta davvero accattivante, ma il focus di un look divertente come questo, sono certamente le scarpe, che diventano quel dettaglio inaspettato e particolare, in grado di rendere l’insieme coerente, armonioso ma anche un po’ audace.

Le uniche calzature che possono essere abbinate ad un look come questo, sono le sneakers, scarpe versatili e di carattere, che sono ormai il passepartout di ogni outfit, da quelli più informali ai più eleganti. Indossare lo smoking con un paio di stringate in pelle lucida? Roba d’altri tempi! Le sneakers sono le scarpe giuste!

Ed è per venire incontro ad ogni esigenza, e dare un tocco di stile a tutti i tipi di look, che la casa di moda maschile Boggi ha creato le sue sneakers uomo, disponibili in diversi modelli e tessuti, perfette per ogni tipo di abbinamento, sia sportivo che formale. C’è il modello in pelle nera con suola a contrasto, che è perfetto da indossare insieme ad altri capi della maison, come il bomber, sempre in pelle, abbinato ad una maglia girocollo, e ad un jeans in denim elasticizzato blu scuro, per quello che è un look informale ma molto fine e curato nei minimi dettagli, come tutti quelli proposti dalla casa milanese.

Ma la cifra stilistica del brand è il rinnovamento costante, portato avanti senza mai perdere di vista quelle che sono le innovazioni tecnologiche. Fedele a questi principi, Boggi ha creato una serie di sneakers in tessuto tecnico riciclato, eccezionalmente leggere e flessibili, declinate nei colori più trendy, dal classico nero al giallo ocra, dal rosso al blu chiaro, senza dimenticare, ovviamente, il classico bianco. Tutte nuance perfette per ogni tipo di abbinamento, dal pantalone in nylon elasticizzato, al bermuda in gabardina di cotone, fino ai pantaloni della linea B Tech, comodi, elastici ed eccezionalmente morbidi.