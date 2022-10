Le prime previsioni meteo per il Ponte di Ognissanti

Durante il ponte di Ognissanti il clima sarà probabilmente stabile su tutta Italia grazie alla persistenza dell’alta pressione.

I fenomeni autunnali tipici dei periodi anticiclonici arriveranno in Val Padana e a sprazzi su pianure e coste del centro e del sud: ci riferiamo a foschie, nubi basse e banchi di nebbia, le uniche “note autunnali” che percepiremo nel corso dei prossimi 7-10 giorni.

Il 1° novembre sarà stabile su tutta Italia e le temperature si riveleranno gradevoli su buona parte del territorio. Avremo un graduale calo termico rispetto al caldo fuori stagione in atto in queste ore, ma non basterà per tornare quantomeno nelle medie del periodo. Infatti dalle anomalie previste il 1° novembre possiamo notare fino a 4-5°C oltre le medie su gran parte del nord e del centro.