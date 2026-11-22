Meteo Le previsioni meteo per la prossima settimana: maltempo da mercoledì?

Secondo gli ultimi aggiornamenti del centro europeo, la fine di Novembre sarà caratterizzata a livello emisferico dal flusso perturbato di origine atlantica

Nel corso della prossima settimana, dopo un avvio caratterizzato da condizioni di maggiore stabilità atmosferica, per effetto di una temporanea espansione di un campo di alta pressione, a partire da Mercoledì 25 Novembre si profilerebbe il passaggio di una perturbazione Atlantica che innescherà piogge, localmente anche abbondanti, su numerose regioni e nevicate diffuse sull'arco alpino.

Lo scrive IlMeteo.it

Nella giornata di mercoledì le correnti instabili e più fredde in quota favorirebbero la formazione di un vortice depressionario sul Mar Mediterraneo, il cui rapido scivolamento verso i bacini centrali concentrerebbe le precipitazioni più battenti sul Nord-Est e sul versante tirrenico centro-meridionale, risultando invece più rapido e irregolare sul Nord-Ovest: secondo gli attuali aggiornamenti modellistici, le aree maggiormente esposte sarebbero segnatamente Toscana, Lazio e Campania, dove non si escluderebbero accumuli pluviometrici fino a 80-100 mm/24h.

Nel successivo weekend di Sabato 28 e Domenica 29 Novembre l'evoluzione sinottica mostrerebbe nuovamente una spiccata dinamicità: una seconda perturbazione atlantica tenderebbe gradualmente a guadagnare terreno verso il basso Mar Mediterraneo, provocando nuove piogge a partire dalle regioni del Centro-Nord e ulteriori nevicate sull'arco alpino oltre i 1200-1500 metri di altitudine e sull'Appennino oltre i 1600-1800 metri.