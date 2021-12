Le previsioni meteo del weekend: più freddo in arrivo

Venerdì 17 dicembre: nubi sparse, massime di 13-14°. Aumento della ventilazione da NW dal pomeriggio.

Sabato 18 dicembre: sereno e ventoso, massime in calo di 3-4° per via delle correnti settentrionali.

Domenica 19 dicembre: sereno, ma con ventilazione in calo. Più nuvoloso dalla sera. Temperature costanti o in lieve aumento.