Venerdì 26 febbraio: massime fino a 19°! Cielo sereno, ventilazione assente.

Sabato 27 febbraio: temperature costanti o in leggero calo, cielo sereno.

Domenica 28 febbraio: temperature in leggero calo per via di correnti settentrionali. Massime di 15°, sempre soleggiato.