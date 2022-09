Venerdì 9 settembre: nuvolosità sparsa e gran caldo, con temperature fino a 35°! Temperature notturne tipicamente estive.

Sabato 10 settembre: calano le temperature massime e minime di 3-4°, portando le massime ancora oltre i 30°.

Domenica 11 settembre: temperature in calo per via di correnti settentrionali. Massime di 28°, in media con il periodo.