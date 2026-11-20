Le previsioni
Le previsioni meteo del weekend 20-22 novembre sul Gargano
Le previsioni meteo del weekend 20-22 novembre sul Gargano
A cura di Ilsipontino
20 novembre 2026 07:00
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Venerdì 20 novembre: giornata soleggiata, ancora con venti sostenuti da SW. Temperature ancora elevate, massime di 20 gradi.
Sabato 21 novembre: giornata di sole, massime e minime in leggero calo, ma sempre oltre le medie stagionali.
Domenica 22 novembre: nuvoloso al mattino, spazi soleggiati dal pomeriggio. Venti sostenuti da SW.