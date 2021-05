Le nuove stampe Paolo Pecora, con l’arrivo della stagione calda è arrivato il momento di rinnovare il modo di vestire.

Le sfilate P/E 21 avevano già decretato quali sarebbero stati i trend più importanti del menswear in tema di camicie e T-shirt, dal camouflage alle stampe ce n’è per tutti i gusti.

Con la primavera/estate 2021, si è assistito ad un movimento drastico che ha spostato il baricentro dell’estetica maschile dal classico al new formal, più disinvolto ed eccentrico. Emblema di questo cambiamento sono sicuramente le camicie, da sempre ago della bilancia dello stile, che raccontano molto di chi le indossa, tramite fit, tessuti, colori e texture.





Paolo Pecora Milano, questa stagione, opta per camicie taglio bowling, con il giusto equilibrio di estro e portabilità, reinterpretando l’uomo contemporaneo anche attraverso il potere trasformativo delle grafiche floreali, tradotte in inediti camouflage o in macro stampe piazzate.

Stampa foliage per il modello che alterna fluide pennellate nere e verde oliva, la camicia resort da portare aperta su una T-shirt monocolore abbinata a bermuda e loafer.

Su quella bianca, immacolata, sbocciano grafiche in B&W oversize e rilassate, che evocano atmosfere tropicali. Stessi motivi anche per le T-shirt, dove il ramage centrale in nero contrasta con il candore della base.

Pezzi passepartout, ispirati alla forza rigeneratrice della natura, da indossare nei prossimi mesi e in tantissimi look, da quello per l’ufficio con un pantalone scuro a quelle più informali con shorts al ginocchio.