Le nuove linee guida per chi viaggia fuori dall’Italia

Nell’intera Unione europea chi ha il vaccino torna a viaggiare senza restrizioni.

A partire dal 1° marzo 2022, i viaggi non essenziali potranno riprendere come prima, quanto meno per tutte le persone vaccinate o guarite da meno di 6 mesi.

Chi dunque risulta vaccinato da non più di 270 giorni, oppure ha ricevuto la terza dose o, ancora, è guarito da meno di 6 mesi non dovrebbe più incontrare ostacoli nello spostarsi tra uno Stato membro e l’altro.

Rimane però la possibilità per ciascun Paese di richiedere un tampone negativo, effettuato al massimo 72 ore prima della partenza, a chi proviene dall’estero.