Le Noci risponde al presidente di Coldiretti Savino Muraglia

Egregio Presidente di Coldiretti Puglia signor Savino Muraglia, le rispondo in merito all’articolo apparso sulla testata giornalistica “Barilive” in merito alla deroga per il prelievo degli storni concessa dalla regione Puglia 2021.Innanzitutto la ringrazio per aver evidenziato il problema storni per la zona di Manfredonia, causa della ingente perdita del raccolto di olive.

Però mi consenta una riflessione: è vero che in tutta la regione il rilascio delle autorizzazioni per il prelievo in deroga e’ concesso solo per le province di Bari e Brindisi , ma è altrettanto vero che esistono delle documentazioni semplici da compilare per i danni da storni (non indennizzi economici perché serve solo a documentare che i danni ci sono), così come è altrettanto vero che le associazioni agricole, almeno nella mia zona, non hanno mai inviato all’Uniba (Università di Bari) la documentazione compilata che serve all’Ispra.

Dopo questo breve passaggio, ogni anno, infatti, l’ufficio competente regionale invia questi dati all’ Ispra per richiedere la deroga per lo storno, solamente per le zone interessate. Attualmente all’ Ispra sono pervenute solo una trentina di richieste, da me inoltrate per conto di alcuni agricoltori.

Ora viene da chiedersi: perché vi lamentate se potete risolvere voi stessi agricoltori il problema?



La legge esiste, va solo adempiuta.



La ringrazio, con la disponibilità a qualsiasi interlocuzione necessaria, od anche solo opportuna, ad affrontare il problema per risolverlo.



Luigi Le Noci

Presidente Arci Caccia Manfredonia