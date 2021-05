Le Isole Tremiti sono Covid Free

Dal 12 al 14 maggio prossimi, un Presidio Vaccinale Mobile della Difesa concluderà le somministrazioni alla popolazione delle Isole Tremiti, già avviate dalla ASL Foggia che, nelle scorse settimane, ha vaccinato con prima e seconda dose tutte le persone ultrasessantenni residenti.

L’iniziativa rientra nell’ambito del recente Piano di vaccinazione delle Isole Minori e dell’operazione “Eos”, voluta fortemente dal Ministro della Difesa, on. Lorenzo Guerini e condotta con la regia del Comando Operativo di vertice Interforze della Difesa.

Le somministrazioni saranno effettuate, con il supporto del personale della ASL Foggia, dal team sanitario della Marina Militare composto dall’Ufficiale Medico Sottotenente di Vascello (SAN) Alessandra Atzeni e dai Sottoufficiali Infermieri Giuseppe Azzarone e Rocco Ricchetti.

La campagna vaccinale si svolgerà presso il Poliambulatorio della ASL, presente sull’Isola di San Domino.

L’attività è stata coordinata dall’Ufficiale Coordinatore Regionale per la Puglia, il Capitano di Vascello (SAN) Salvatore Mendicini che esprime viva soddisfazione per aver contribuito a rendere l’arcipelago COVID Free in vista della stagione turistica ormai alle porte.

Domani seguirà direttamente le operazioni il Direttore Generale della ASL Foggia Vito Piazzolla che ha ringraziato la Difesa per la proficua collaborazione avviata sul territorio già da diversi mesi nelle attività di contrasto al COVID-19. “Proprio il lavoro di squadra svolto in provincia di Foggia dalla complessa rete di contrasto all’emergenza COVID – dichiara Piazzolla – ha contribuito in modo importante ad arginare il diffondersi dei contagi, ad assicurare la dovuta assistenza alla comunità e, ni questi ultimi mesi, a garantire la vaccinazione in modo capillare su tutto il territorio”.

LA VACCINAZIONE È L’UNICA ARMA

PER USCIRE DALLA PANDEMIA E TORNARE ALLA NORMALITÀ.