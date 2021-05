Le Isole Tremiti domani alle 14.00 a Linea Blu su Rai1

“Amici di Lineablu, la seconda tappa del nostro nuovo viaggio nel Marenostrum sarà alla scoperta di un angolo di paradiso, in cui la limpidezza del mare, i fondali variopinti non lasciano indifferenti: stiamo parlando delle #isoletremitiremiti. Con Donatella Bianchi vi racconteremo le ricchezze dell’archeologia subacquea dell’arcipelago: alle Tremiti sono stati censiti infatti 14 siti archeologici di grande interesse, tutti a ridosso delle isole; siti che possono raccontare più di 2000 anni di storia: dalla Nave Oneraria Romana del I sec a.C. al Piroscafo “Lombardo” utilizzato da Garibaldi per la Spedizione dei Mille, fino ad arrivare al cacciabombardiere B24 della II Guerra Mondiale, solo per citarne alcuni.Affronteremo anche il tema delle microplastiche insieme al regista Giuseppe Barile che dallo scorso aprile sta girando in collaborazione col Cnr di Genova e Lesina un documentario sulla presenza delle microplastiche nel mare che circonda l’arcipelago delle Isole Tremiti. L’opera ha l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica e le persone in genere a un uso consapevole e sostenibile delle plastiche. Nel suo viaggio, Donatella Bianchi ci farà conoscere un modo diverso di fare turismo, o meglio “geoturismo”: passeggiate e trekking per andare alla scoperta delle infinite peculiarità geologiche dell’Arcipelago.In vista dell’estate cercheremo di capire come si preparano le isole, non solo le Tremiti, per diventare effettivamente Covid free.Fabio Gallo, in questa puntata, sarà poco distante dalle Tremiti e vi porterà a conoscere le bellezze di #termoli Via aspettiamo domani, sabato 8 maggio alle ore 14 come sempre su Rai1 e in streaming su RaiPlay!”

Dal profilo Facebook di Linea Blu