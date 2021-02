“Le indagini di Lolita Lobosco” da domenica sera su Rai1 con Vincenzo De Michele

Impossibile non riconoscerlo negli spot che da qualche settimana annunciano la messa in onda de “Le indagini di Lolita Lobosco”, la nuova ed attesa fiction di Rai1 della domenica sera con Luisa Ranieri in partenza il 21 febbraio in prima serata. E’ proprio l’attore sipontino Vicenzo De Michele il poliziotto in divisa che, tra il serio ed il faceto, esclama (con saluto militare) “Vicequestore Lobosco!”. Prosegue, dunque, l’ascesa di De Michele, che un mese fa, sempre su Rai 1, aveva recitato nelle vesti dell’avvocato Adalberto Gandolfi in una puntata della fortunatissima fiction “Che Dio ci aiuti” (con Elena Sofia Ricci e Gianmarco Saurino).

Questa volta, in “Le indagini di Lolita Lobosco”, l’attore di Manfredonia (presente in tutti e otto gli episodi in quattro prime serate) farà parte della squadra di polizia di Bari del del vice questore Lolita Lobosco ed avrà un ruolo in chiave comica interpretando il ruolo di Scivittaro detto anche dai suoi colleghi “il filosofo”per le sue battute sferzanti.

Protagonista della fiction, girata in Puglia (principalmente a Bari), è Luisa Ranieri che interpreta il ruolo di Lolita Lobosco, vicequestore donna a capo del commissariato composto prevalentemente da uomini. La serie tv è tratta dai romanzi di Gabriella Genisi che per creare il personaggio si è ispirata al Commissario Montalbano, in un mix di generi: ‘giallo’ e ‘rosa’. Donna empatica e single in carriera, Lolita torna a Bari, la sua città natale, dove ottiene l’incarico di Vicequestore dopo un periodo passato al Nord Italia. Si ritroverà in un mondo in cui le donne faticano ancora ad emergere e sono viste con la lente del pregiudizio. La scelta di Lolita è quella di non snaturarsi e di non nascondere la propria sensualità per sembrare più autorevole. La fiction è prodotta da Luca Zingaretti, interprete di Montalbano nonché marito di Luisa Ranieri, ed è diretta dal regista Luca Miniero (tra i suoi successi “Benvenuti al Sud) . Nella serie recita anche Lunetta Savino, nei panni di Nunzia, mamma di Lolita.

Per Vincenzo De Michele – che diversifica la sua attività artistica tra cinema, televisione, teatro e concerti – non è il primo ruolo rilevante. Infatti, è stato uno dei protagonisti della seconda stagione di Rosy Abate al fianco di Giulia Michelini successo targato Tao Due per Mediaset nel ruolo di Maometto. Tra i suoi lavori più importanti ricordiamo “Tre Tocchi” diretto da Marco Risi in concorso al festival di Roma 2016, “Trust” per la regia del premio Oscar Danny Boyle per Sky Atlantic, “Lampedusa” regia di Marco Pontecorvo per Rai Uno. È appena reduce dallo spettacolo teatrale “Giusto la fine del mondo” di Lagarce regia di Francesco Frangipane al Piccolo Eliseo di Roma.