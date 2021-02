Le gigantesche onde che ingoiarono il Villaggio Sant’Andrea

(Foto personale di un mio dipinto che rievoca l’avvenimento)

Manfredonia – VI voglio raccontare – prima che il tempo mi possa trascurare, anzi che mi possa occupare la mente del commuovere – pensando a quella notte così particolare, pieno di forza innaturale, arrivare come un macigno a forma di pugno gigantesco, di onde enormemente alte, che dalla luce del faro osservavamo fuori dal controllo della ragione, dal Villaggio Sant’Andrea appena costruito da qualche anno, infatti ero molto piccolo. Buio, nero fitto, cielo e terra tutta una cosa sola, nuvole e acqua quasi a sfiorarsi a toccarsi, scatenate correvano ad una velocità enorme a dismisura fuori dal comune, fuori dalla logica, fuori da ogni programma di vita, da ogni addio dell’immaginario.

Ricordo il fondo del sorpassato mondo che ci circondava intorno, che stava arrivando per prenderci per il collo,per tenerci in un vortice per poi farci ritirare nello sprofondo dell’abisso più lungo più a fondo dalla parte delle vicine isole. Notte che dal fragile assopire, voleva in un modo dormire,nel nostro villaggio isolato, smisurato dal resto del paese, non capivo con il mio pianto stavo zitto. Case piene di acque le onde erano arrivate insieme alle spugne marine, insieme ai coralli,e insieme ai contro balzi delle barche. Si camminava sull’acqua di sale, che per fortuna nella parte finale la si vedeva scemare, stanche, mentre l’altra parte della città stava a guardare. Così passata la notte bagnati anche nella memoria ogni uomo, ogni bambino ,di ogni donna,dopo un’eterna e lunga attesa,finalmente il cielo ed il mare ci liberararono finalmente portandoci il mattino , il mare se ne tornò indietro e ci riconsegnò le case martoriate che di proprietà per una intera notte erano state sue. Ho ancora quell’immagine di quel tempo nei miei occhi di bambino anche se , oramai sono grande da poterla raccontare. Questa è la storia dell’onda dalla pancia grossa e gigantesca .

Di Claudio Castriotta