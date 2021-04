Le farmacie di capitanata sono pronte per la somministrazione del vaccino, mancano ancora le linee guida dal governo

Per la battaglia al covid presto si partirà con le vaccinazioni all’interno delle farmacie. I farmacisti hanno già iniziato i corsi di formazione per la somministrazione del vaccino e si attendono le linee guide per gli adeguamenti degli ambienti. Al momento non esiste ancora una normativa precisa e le modalità con le quali si svolgerà la somministrazione, specie per la distribuzione sul territorio. Ovviamente c’è una grande sensibilità verso questa possibilità e le farmacie sono prontissime ad iniziare.