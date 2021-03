Le eccellenze del territorio pugliese si alleano nell’innovativo progetto di orientamento firmato Smart Future Academy

Marco Gelsomino, Adriana Angarano, Euclide Della Vista, Gero Grassi, Tiziana Giove, Graziela Mori, Michele Pupillo, Nicola Lorenzon e Carlo Mazzone incoraggiano gli studenti a progettare il proprio futuro.

“È la prima volta di Smart Future Academy in Puglia e – afferma Lilli Franceschetti Presidente di Smart Future Academy – sono personalmente colpita dalla voglia di “give back” degli speaker: l’impegno per le nuove generazioni e la voglia di restituire qualcosa è il fil rouge che accompagnerà i loro racconti. Ho dovuto utilizzare poche parole per raccontare lo spirito del progetto perché questo territorio ha già una attitudine naturale per la condivisione”.

Le testimonianze degli speaker confermeranno ed esalteranno le eccellenze del territorio pugliese (e non solo) che vede tra i suoi portavoce figure come: Marco Gelsomino, Adriana Angarano, Euclide Della Vista, Gero Grassi, Tiziana Giove, Graziela Mori, Michele Pupillo, Nicola Lorenzon e Carlo Mazzone. Le nove figure di spicco del Tavoliere delle Puglie guideranno i giovani nella progettazione del loro futuro con una maggiore consapevolezza e con un desiderio sempre più forte di seguire le proprie passioni, i propri sogni e le aspirazioni più grandi. I racconti e le testimonianze degli speaker stimoleranno i giovani a coltivare sempre più le loro passioni per capire cosa vogliono fare da grandi!

L’innovativo progetto di orientamento del 5 Marzo a Foggia, organizzato in collaborazione con la Camera di Commercio di Foggia, verrà aperto dalla presidente e co-founder di Smart Future Academy, Lilli Franceschetti e dal web conduttore Davide Briosi.Invitati per i saluti ai ragazzi anche ilPres. CCIAA Foggia Damiano Gelsomino e la Dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Foggia Maria Aida Episcopo.

Aiutare i giovani a fare la scelta giusta per il proprio futuro: è quanto si propone l’Associazione Smart Future Academy che è la prima realtà Italiana che mette in contatto gli studenti con personaggi dell’imprenditoria, della cultura, della scienza, dell’arte e dello sport. L’evento è completamente gratuito e valido ai fini dei PCTO (già Alternanza Scuola Lavoro). L’Associazione ha messo a punto un format di orientamento per i giovani particolarmente efficace: basato sull’ascolto e l’interazione con brillanti professionisti che raccontano il proprio lavoro e il percorso di studi che li ha portati al successo personale e professionale.

“Il racconto in prima persona fatto da chi lavora quotidianamente con passione e impegno – afferma Damiano Gelsomino, Presidente della CCIAA di Foggia – può rappresentare un ottimo strumento per l’orientamento al lavoro dei giovani. Per questo come Camera di Commercio abbiamo ritenuto importante aderire a questa iniziativa nell’ambito di quella funzione di collegamento tra sistema della formazione, mondo delle imprese e valorizzazione del capitale umano che è propria del nostro Ente. Un impegno delicato che portiamo avanti con convinzione spingendo sul terreno dell’innovazione, unico vero e necessario fattore di crescita per i nostri ragazzi”.

Smart Future Academy Online è realizzato in attuazione al protocollo d’intesa sottoscritto con Unioncamere, in collaborazione con la Camera di commercio di Foggia che è anche sostenitrice dell’evento, le principali associazioni datoriali nazionali e territoriali ed in coordinamento con gli uffici scolastici regionali e territoriali.

Smart Future Academy ha ottenuto il patrocinio di Regione Puglia, Comune di Foggia, Coldiretti, CNA, CNA Foggia, Confapi, Confcommercio, ITS Italy ed è in collaborazione con il Comando generale dell’Arma dei Carabinieri, EIEF e The Pepegas Team per la regia tecnica.

Appuntamento:

SMART FUTURE ACADEMY FOGGIA 2021 ONLINE

5 marzo 2021

Dalle 8:30 alle 12.30

Cos’è Smart Future Academy?

L’associazione fondata nel 2016 da Lilli Franceschetti (Presidente) e Marco Bianchi (Vicepresidente) è la prima realtà in Italia pensata per connettere le nuove generazioni al mondo del lavoro, attraverso una serie di progetti di orientamento e formazione 100% GenZ. Fin dai primi eventi ha riempito teatri e palazzetti, con l’obiettivo di eliminare l’enorme gap tra mondo scolastico e lavorativo, aiutando gli studenti a rispondere alla fatidica domanda: “Cosa vuoi fare da grande?”.

Come lo fa? In un modo informale ma professionale e con focus sul territorio grazie alla partnership con enti, istituzioni e professionisti che provengono da mondi diversi e possono ispirare gli studenti offrendogli una visione del mondo lavorativo a 360 gradi. In soli 5 anni Smart Future Academy ha coinvolto più di 80 mila studenti, 1265 docenti attraverso 217 speech, affermandosi come il principale progetto di orientamento del sistema camerale italiano grazie alla collaborazione e al patrocinio di prestigiosi enti ed istituzioni, pubbliche e private. Tra questi:Unioncamere e Camere di Commercio; Regioni e Comuni; Uffici Scolastici Regionali e territoriali; Poste Italiane; Confindustria; Confcommercio; CNA; Coldiretti; Confapi; Associazione Artigiani; EIEF – Einaudi Institute for Economics and Finance (Banca d’Italia); Federalimentare; Utilitalia; Comando Generale Arma dei Carabinieri; Talent Garden; Fondazione per l’Educazione Finanziaria e al Risparmio (ABI); Consorzio Grana Padano; Summer School dei Premi Nobel dell’istituto I.S.E.O.; Rete Fondazioni ITS Italia; ScuolaZoo.

