Le donne a Kabul

A kabul le donne non posso parlare neanche con i muri

A kabul le donne non possono sorridere neanche ai propri figli

A kabul le donne non posso cantare una ninna nanna

A kabul le donne non possono essere donne ,ma neanche essere umani.

A kabul le donne hanno il viso struccato e il copricapo

A kabul i diritti umani vengono calpestati

A kabul stanno facendo la lista delle donne nubili

A kabul le donne sono obbligate a portare il burqa e ad uscire solo in compagnia di un uomo

A kabul le donne pensano che l’ unico modo per salvarsi è abbandonare la propria terra,ma in questo momento è pericoloso anche solo mettersi per strada.

A kabul non si può professare altra fede

A kabul la terra è nelle mani dei talebani.

A kabul le donne vengono private della libertà d’ istruzione e delle loro professione acquisita.

A kabul le donne sono anche bambine.

A Kabul le bambine sono anche donne.

Nel paese dei talebani le donne sono viste solo per soddisfare i bisogni primari di un uomo e hanno un unica funziona procreare.

Nel paese dei talebani le donne sono state private da ogni diritto.

Nel paese dei talebani le donne sono state private della loro voce,del loro volto, della loro libertà d’ espressione,della volontà e del movimento.

Nel paese dei talebani le donne vengono considerate come un seme,per cui l’ uomo può farci ciò che vuole.

Nel paese dei talebani le donne vengono picchiate per ogni violazione della legge riconosciuta dai talebani.

Nel paese dei talebani molte donne scelgono di lasciarsi morire,altre si suicidano.

Nel paese dei talebani molte donne muoiono perché non possono accedere alle visite mediche poiché gli unici professionisti sono uomini

Nel paese dei Talebani le donne sono attraversate da problemi psichici

Nel paese dei talebani le donne madri lanciano i loro figli al dì lá di una rete perché queste non vivano la loro stessa costrizione e deprivazione.

Nel paese dei talebani la donna non è ….e non deve essere

Nel paese dei talebani stanno cercando di cancellare la ” donna”, e ci stanno riuscendo.

Nei paesi lontani da kabul, è assordante il silenzio di tutte noi donne rispetto a ciò che accade.

Nei paesi lontani da kabul le donne devono alzare la voce in nome di una solidarietà sociale

Nei paesi lontani da kabul le donne tutte insieme dalla politica alla medicina,dalla insegnante all’ attrice,dalla cantante alla modella,dalla pedagogista alla biologa,dalla casalinga alla donna in carriera, devono rispondere al grido d’ aiuto.

Una sola donna costretta porta il volto di tutte noi,

Una sola donna picchiata porta i lividi di tutte noi

Una sola donna privata di essere madre porta il dolore di tutte noi.

Lottiamo perché i diritti delle donne portino lo stesso volto in ogni angolo di mondo

Nei paesi lontani da Kabul vi è la responsabilità di ciò che sta accadendo .

Dottoressa Mariana Berardinetti