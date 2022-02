Le date dei Carnevali d’Italia: quasi tutti rinviati alla primavera/estate

Dalla pagina Facebook Carnevali d’Italia

Ecco gli ultimi aggiornamenti delle date dei Carnevali italiani nel 2022. Programmate le vostre vacanze in una città carnevalara!

Acireale (CT)- 21 Aprile / 1 Maggio 2022

Apricena (FG) Agosto 2022

Borgosesia (VC) 8-14-15 Maggio 2022

Casale di Scodosia 27 Febbraio 1-6 Marzo 10-11-12 Giugno 2022

Castelnuovo del Garda (VR) 6 marzo 2022

Cento (FE) probabile in primavera 2022

Fano 13-14-15 Agosto 2022

Follonica (GR) 15 luglio 2022

Foiano Della Chiana (AR) 5-11-12-19 Giugno 2022

Gallipoli (LE) 24-30 Aprile 2022

Gambettola (FC) – 18 Aprile / 24 Aprile 2022

Giavera del Montello (TV) 13 Febbraio 2022

Larino (CB) – rinvio in estate 2022

Loano (SV) 23 Luglio 2022

Maiori (SA)- 8-15 Maggio 2022

Malo (VI) 27 Febbraio 1 Marzo 18-19 Giugno 2022

Manfredonia (FG) probabile edizione Maggio 2022

Massafra (TA) – probabile edizione fine Giugno 2022

Melilli (SR) – probabile edizione a Luglio 2022

Misterbianco seconda metà mese di Maggio 2022

Muggia (TS) Giugno 2022

Pontecorvo (FR) 24 Aprile 2022

San Giovanni Persiceto (BO) 5-12 Giugno 2022

San Stino di Livenza (VE) 3 Aprile 2022

Santhià (VC) 17-18-19-20-21 Giugno 2022

Sciacca 3-10-17-24 Aprile (installazioni fisse) Non Ufficiale

Tempio Pausania (OT) probabile edizione in primavera 2022

Venezia 12 Febbraio / 1 Marzo 2022

Viareggio (LU)

20 – 24 – 27 Febbraio 1 – 5 – 12 Marzo 2022

Verona 25 Febbraio 2022

Commentate con le notizie del Vostro Carnevale!

Restiamo aggiornati.

Non sono più segnati i carnevali che non si svolgeranno nel 2022, a loro dedichiamo un grande in bocca al lupo e speriamo che ritornino più forti di prima nel 2023