Le conseguenze della pandemia sulla salute mentale disturbi psicologici per il 65% degli italiani

Ad un anno dall’inizio dell’emergenza sanitaria in Italia, si comincia a riflettere sulle conseguenze della pandemia sulle nostre vite: un aspetto sicuramente non trascurabile è quello legato alla salute mentale, messa a dura prova dal continuo stress e dalla distanza sociale. Un problema di cui sicuramente è necessario parlare.

La richiesta d’aiuto durante la pandemia

Durante il periodo più critico della crisi pandemica, è emerso quanto l’Italia sia indietro sui servizi psicologici nelle aziende sanitarie pubbliche, che da anni scarseggiano in quanto a personale e che durante i mesi del Covid-19 hanno riscontrato ulteriori difficoltà.

Il Consiglio dell’Ordine degli Psicologi ha fatto più volte appello al governo e al Parlamento affinché in questa fase più delicata fossero messi a disposizione dei cittadini dei “voucher psicologici” per gli individui e le famiglie particolarmente colpiti dalle circostanze.

D’altronde, a evidenziare uno stato di bisogno di ascolto da parte dei cittadini sono state le chiamate ricevute dal numero verde di supporto psicologico istituito dal ministero della Salute, con circa 60mila contatti tra aprile e giugno del 2020.

L’aumento delle malattie mentali durante il Covid, cause e soggetti a rischio

Uno stato di pandemia in quanto tale è un evento destabilizzante, che cambia le abitudini e le prospettive delle persone che vi sono immerse e che genera quindi insicurezza, confusione ed isolamento emotivo e fisico, che possono sfociare facilmente in disturbi psicologici.

Sono in particolar modo aumentati i casi di depressione, scaturita da questo generico disagio emozionale o condizioni pregresse aggravate. Si tratta di una malattia che non bisogna assolutamente sottovalutare, il consiglio è quello di rivolgersi tempestivamente ad un professionista: per conoscere i sintomi della depressione si possono consultare alcune pagine specializzate che approfondiscono questo disturbo nel dettaglio, così da cogliere subito i primi campanelli d’allarme.

Inoltre, si sono registrati sensibili aumenti del caso di stress, ansia e insonnia, dovuti principalmente al peggioramento dei rapporti sul lavoro e di quelli con i familiari.

Fortunatamente, la campagna vaccinale ci aiuterà ad uscire da questa situazione di disagio: un processo lungo ma che eventualmente ci permetterà di superare questo particolare momento storico. Nel frattempo, ovviamente, è importante non scoraggiarsi nel combattere i disturbi psicologici derivanti dalla situazione, ricorrendo ai rimedi adatti e soprattutto rivolgendosi agli esperti, nella speranza che presto con il ritorno alla normalità e tornare a vivere la quotidianità in modo più rilassato.

Non bisogna avere paura di incappare in queste situazioni di disagio, prima di tutto bisogna comprendere che si tratta di disturbi piuttosto comuni dai quali si può guarire grazie al giusto percorso terapeutico e grazie a piccoli gesti quotidiani che ci aiutino ad imparare a superare gradualmente queste condizioni. In ogni caso, il consiglio è di restare ottimisti e cercare di adottare misure di prevenzione al covid, per limitare lo stress da contagio: una corretta igiene delle mani, indossare sempre la mascherina ed evitare le zone affollate.